Bosch Rexroth auf der Logimat

Auf der Logimat in Stuttgart (24. bis 26. März) zeigt Bosch Rexroth erstmals einen mobilen humanoiden Roboter auf einer AMR-Plattform. Außerdem stellt das Unternehmen in Halle 8, Stand B41 mobile Robotiklösungen sowie weitere humanoide Konzepte auf Basis des Automatisierungsbaukastens ctrlX Automation vor.

In der Intralogistik steigt der Bedarf an flexibler Automatisierung. Neben klassischen Transportaufgaben rücken zunehmend handhabungsnahe Tätigkeiten in den Fokus. Bosch Rexroth setzt dafür auf offene, modulare Plattformlösungen für mobile und hybride Robotiksysteme.

„In der Intralogistik wächst der Bedarf, immer vielfältigere Aufgaben zu automatisieren – von Transport- und Materialflussaufgaben bis hin zu handhabungsnahen Tätigkeiten“, sagt Michael Lippert, Business Development Robotik und Intralogistik bei Bosch Rexroth. „Während mobile Robotik heute vielfach bereits produktiv im Einsatz ist, etablieren sich zunehmend humanoide Ansätze – vor allem, wenn Flexibilität, Beweglichkeit und variabel ausführbare Aufgaben gefragt sind.“ Gefragt sind damit Systeme, die Mobilität und flexible Greiffunktionen kombinieren.

Mit ctrlX Automation verfolgt Bosch Rexroth einen modularen Plattformansatz. Steuerung, Antrieb, Software und Kommunikation lassen sich bedarfsgerecht kombinieren und in bestehende Infrastrukturen integrieren. Das reduziert den Engineering-Aufwand und erleichtert die Skalierung. Das Solution Set „Mobile Robotik“ bündelt dafür abgestimmte Hard- und Softwarekomponenten für AMR-Lösungen, inklusive Sicherheits- und Flottenmanagementfunktionen.

„Für viele Anwendungen ist nicht die humanoide Erscheinungsform entscheidend, sondern die Fähigkeit, flexibel zu greifen, sich im Raum zu bewegen und Aufgaben variabel auszuführen. Diese Funktionen lassen sich auch mit mobilen Robotersystemen realisieren, bei denen Roboterkinematiken auf fahrerlosen Plattformen eingesetzt werden“, so Lippert.

Entsprechend kommen mobile Plattformen mit ein oder zwei Roboterarmen zum Einsatz. Sie verbinden Transport- und Handlingfunktionen bei geringerer mechanischer Komplexität als vollhumanoide Systeme.

Links:

www.boschrexroth.com

Das Unternehmen zeigt seine Lösungen auf der Logimat in Halle 8, Stand B41. Bild: Bosch Rexroth

Artikel per E-Mail versenden