Neue Hubarbeitsbühnen erleichtern die Wartung

Für Montage- und Instandhaltungsarbeiten in bis zu fünf Metern Höhe erweitert die Munk Günzburger Steigtechnik ihre Flexxlift-Serie um sechs Modelle. Das Angebot umfasst manuell verfahrbare und selbstfahrende Mast- und Scherenbühnen. Einige Varianten kommen ohne Hydrauliköl aus, andere sind für häufige Standortwechsel oder den Außeneinsatz ausgelegt.

Ob in der Haustechnik, Lagerlogistik oder industriellen Instandhaltung: Für Arbeiten in der Höhe sind kompakte, flexibel einsetzbare Arbeitsbühnen gefragt. Die Munk Günzburger Steigtechnik ergänzt ihre Flexxlift-Serie deshalb um sechs Kleinsthub-Arbeitsbühnen mit unterschiedlichen Antriebskonzepten.

Die neuen Modelle reichen von manuell verfahrbaren Mastbühnen bis zu selbstfahrenden Mast- und Scherenbühnen mit batterieelektrischem Fahr- und Hubantrieb. Geschlossene Schutzkörbe bieten Platz für Werkzeug und Material. Bei den selbstfahrenden Varianten lässt sich die Arbeitsposition direkt vom Korb aus verändern. Der Fahrantrieb kann bei Bedarf entkoppelt werden, sodass sich die Bühnen auch von Hand rangieren lassen.

Ohne Batterie und Hydrauliköl

Eine Besonderheit ist der ML Flexxlift 4.0 MP. Die vollständig manuell betriebene Mastbühne kommt ohne Batterie und Hydrauliköl aus. Ihre Plattform wird per Kurbel auf die gewünschte Höhe gebracht; ein integriertes Federsystem sorgt für den Massenausgleich. Das Betriebsgewicht beträgt laut Hersteller 273 kg. Damit eignet sich das Modell unter anderem für Einsatzbereiche mit besonderen Anforderungen an Sauberkeit und Geräuschentwicklung. Eine explosionsgeschützte EX-Ausführung ist ebenfalls erhältlich.

Der Flexxlift 5.0 SP kombiniert dagegen ein manuelles Fahrkonzept mit einem batterieelektrischen Hubsystem. Die Scherenbühne erreicht per Knopfdruck eine Arbeitshöhe von bis zu fünf Metern.

Für häufige Standortwechsel

Wer Arbeitsplätze regelmäßig wechseln muss, kann auf die selbstfahrenden Modelle Flexxlift 5.0 MD, 5.0 SD und 5.0 SDX zurückgreifen. Die Mast- beziehungsweise Scherenbühnen verfügen über einen elektrischen Fahr- und Hubantrieb. Der Flexxlift 5.0 SDX ist zusätzlich für den Außeneinsatz zugelassen. Seine Plattform lässt sich beidseitig um jeweils bis zu 300 mm erweitern.

Alle sechs neuen Modelle sind kompakt gebaut. Je nach Ausführung liegen die Grundmaße zwischen 1.180 x 735 und 1.294 x 765 mm, die Durchfahrtshöhe beträgt 1.821 mm. Damit lassen sich die Bühnen durch viele Türen und Gänge bewegen und in Aufzügen transportieren. Selbst die größte SDX-Ausführung wiegt laut Hersteller weniger als 500 kg und kommt damit auch für empfindlichere Böden infrage.

Links:

www.munk-group.com

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) fördert die Anschaffung eines Flexxlift laut Hersteller mit bis zu 50 Prozent. Voraussetzung sind die jeweils geltenden Förderbedingungen. Bild: Munk

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