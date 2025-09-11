Freudenberg stärkt sein Servicegeschäft

Freudenberg Sealing Technologies übernimmt die Unternehmensgruppe DMH und baut damit sein Servicegeschäft aus. Mit der Akquisition erweitert der Dichtungsspezialist aber nicht nur sein Produkt- und Serviceangebot, sondern stärkt zugleich auch die regionale Präsenz.

Mit der Übernahme der Unternehmensgruppe DMH verfolgt Freudenberg Sealing Technologies einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung seines Servicebereichs. Ziel ist es, den Kunden ein breiteres Leistungsspektrum sowie zusätzliche regionale Anknüpfungspunkte zu bieten.

„Mit der Akquisition der DMH-Gruppe übernehmen wir einen vertrauensvollen, familiengeführten Partner und sichern gleichzeitig dessen langfristiges Weiterbestehen“, erläutert Sebastian Grünschloß, Global Vice President Lead Center Xpress Customized Solutions. „Die Übernahme erweitert das Produkt- und Serviceangebot von Freudenberg Sealing Technologies strategisch und stärkt zugleich unsere regionale Präsenz – ein klarer Mehrwert für unsere Kunden.“

Die DMH-Gruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich. Gefertigt wird an zwei Standorten in Österreich sowie in den USA. Das Portfolio umfasst maßgeschneiderte Dichtungslösungen aus Thermoplasten und Elastomeren, ergänzt um metallische Komponenten und Werkzeuge.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Konfiguration von CNC-Maschinen, mit denen Kunden hochpräzise Dichtungen selbst herstellen können. Ergänzt wird das Angebot durch eine Softwarelösung, die eine weitreichende Individualisierung von Dichtungslösungen ermöglicht.

Links:

www.fst.com

Mit Übernahme der DMH-Gruppe erweitert Freudenberg Sealing Technologies das Produktportfolio und stärkt das Servicegeschäft. Bild: Andrey_Popov via Shutterstock/ Freudenberg Sealing Technologies 2025

Artikel per E-Mail versenden