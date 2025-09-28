FST: Investition in die Zukunft

Freudenberg Sealing Technologies (FST) hat in Hamburg-Wandsbek ein neues Lager- und Bürogebäude eröffnet. Die Investition in moderne Lagertechnik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit schafft Raum für weiteres Wachstum – und stärkt den Standort, an dem das Unternehmen seit fast fünf Jahrzehnten vertreten ist.

Mit dem Neubau in Hamburg setzt Freudenberg Sealing Technologies ein klares Zeichen für Expansion und Modernisierung. Das neue Warenlager mit Autostore-Technologie und die Büroflächen bieten Platz für rund 120 Mitarbeitende.

„In diesen Standort investieren wir mit voller Überzeugung. Denn mit der Hansestadt verbindet uns eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. Seit fast fünfzig Jahren sind wir hier präsent“, sagte Dr. Matthias Sckuhr, CEO von Freudenberg Sealing Technologies, bei der Eröffnung. „Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir ein Gebäude geschaffen, das Maßstäbe setzt – in Bereich Lagerhaltung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.“

Das Lager in Hamburg-Wandsbek umfasst 8.800 Quadratmeter und bietet rund 30 Prozent mehr Nutzfläche als der vorherige Standort. Dank der eingesetzten Autostore-Technologie wird die Lagerdichte deutlich erhöht: 22 Roboter bewegen über 13 Ports bis zu 65.000 Behälter.

Im Vergleich zu einem manuellen Lager bietet das System die drei- bis vierfache Kapazität. Mehr als 30.000 vorrätige Artikel können so schneller und effizienter kommissioniert und an Kunden versendet werden.

Bei der Planung des Neubaus spielte Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Die Energieversorgung basiert auf Photovoltaik und Fernwärme, ergänzt durch Dachbegrünung und ein energieeffizientes Autostore-System. Der Standort erfüllt damit die Kriterien für eine Auszeichnung in Gold durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Links:

www.fst.com

Gemeinsam weihten sie den neuen Standort in Hamburg ein – von links nach rechts: Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator der Stadt Hamburg, Klaus-Peter Jebens and Christopher Jebens, beide CEOs bei Jebens Industriebau GmbH, Bernd Koch, CEO Freudenberg Industrial Services, Dr. Matthias Sckuhr, CEO Freudenberg Sealing Technologies, und Antoine Desbordes, Standortleiter des neuen Standorts in Hamburg. Bild: FST

Artikel per E-Mail versenden