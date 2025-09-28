Vom Pfahlversuch bis zur Betonhärtung

Ob bei der Betonfertigung, der Prüfung bestehender Bauwerke oder der Analyse von Schäden: Präzise Messdaten helfen, Materialverhalten zu beurteilen und mögliche Ursachen zu erkennen. Das Almemo-System von Ahlborn lässt sich dafür mit unterschiedlichen Sensoren, Datenloggern und einer Auswertungssoftware zu individuellen Messlösungen kombinieren. Ein paar Einsatzbeispiele zeigen exemplarisch, was hier möglich ist.

Bei der Gründung schwerer Bauwerke kommen häufig Pfähle zum Einsatz, die ihre Lasten in tiefere Bodenschichten übertragen. Ob der Baugrund dafür geeignet ist, wird unter anderem mithilfe von Testpfählen untersucht.

Dazu wird hydraulisch eine hohe Kraft aufgebracht. Kraft- und Druckaufnehmer erfassen die Belastung, während Wegaufnehmer das Verformungs- und Setzungsverhalten messen. Ein Datenlogger wie der Almemo 710 sammelt die Messwerte. Auf dieser Grundlage lässt sich beurteilen, ob die Voraussetzungen für eine Pfahlgründung gegeben sind.

Auch während der Betonfertigung spielt die Messtechnik eine wichtige Rolle. Insbesondere beim Einbringen und Aushärten von Frischbeton ist die Temperatur ein entscheidender Parameter für die Qualität des Bauteils. Im Brückenbau lässt sich der Temperaturverlauf verschiedener Bauteile kontinuierlich überwachen. Dafür können Thermodrahtfühler eingesetzt werden, deren Messwerte ein Almemo 2690-8A aufzeichnet. Für den Einsatz im Freien steht das Gerät in einem wasserdichten Outdoor-Koffer zur Verfügung.

Ist der Beton ausgehärtet, folgen mitunter weitere Arbeitsschritte, etwa das Aufbringen einer Beschichtung. Dabei muss die Restfeuchte des Untergrunds berücksichtigt werden. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann später zu Verfärbungen, Schimmelbildung oder zum Ablösen der Beschichtung führen. Eine Feuchtemessung vor der Weiterverarbeitung hilft, solche Risiken zu erkennen.

Bestehende Bauwerke untersuchen

Auch bei bereits fertiggestellten Bauwerken kann eine messtechnische Überwachung erforderlich sein. Das gilt beispielsweise für ältere Brücken, deren Tragverhalten überprüft werden soll. Wegaufnehmer erfassen dabei Rissbewegungen im Material oder Veränderungen an Fugen, etwa unter der Belastung durch den Straßenverkehr. Ergänzend messen Oberflächentemperaturfühler die Temperaturentwicklung am Bauwerk. Der Datenlogger Almemo 104 zeichnet die Werte auf. Die Datenübertragung per Funk zwischen Brücke und Messfahrzeug ermöglicht dabei eine flexible Auswertung.

Bei Gebäuden können Sensoren für relative Luftfeuchte und Temperatur sowie Wärmeflussplatten eingesetzt werden. Werden diese innen und außen angebracht, liefern sie Messdaten, anhand derer sich unterschiedliche Dämm- und Heizmethoden vergleichen lassen.

Eine weitere Anwendung ist die Untersuchung von Bauschäden. Um mögliche Ursachen einzugrenzen, bieten sich berührungslose beziehungsweise zerstörungsfreie Prüfverfahren an. Mit Wegaufnehmern sowie Feuchte- und Temperatursensoren lassen sich beispielsweise Verformungen von Beton erfassen und mit möglichen Einflussgrößen in Beziehung setzen. Dazu zählen mechanische Belastungen, statische Fehler, Temperaturänderungen oder Wasserentzug.

Links:

www.ahlborn.com

Messaufgaben reichen von einzelnen Sensoren mit Datenlogger bis zu vernetzten Systemen, bei denen mehrere Messstellen zusammengeführt und die Ergebnisse softwaregestützt ausgewertet werden. Das Almemo-System von Ahlborn ist modular aufgebaut und lässt sich entsprechend der jeweiligen Anforderungen konfigurieren. Bild: Ahlborn

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