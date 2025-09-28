Qualitätsprüfung für Predictive Quality

Die AMAG Austria Metall AG, ein Hersteller von Aluminiumlösungen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie, geht einen entscheidenden Schritt in Richtung Industrie 4.0 und zwar mit der Implementierung eines voll automatisierten Prüfsystems von Zwickroell.

Zum Einsatz kommen Zugprüfmaschinen vom Typ Allround-Line Z100 und Z250 sowie automatisierte Prüfsysteme. Ergänzt wird das Prüfequipment durch Härteprüfgerät, Pendelschlagwerk und Anlagen für Druck-, Biege-, Lochleibungs-, und Kerbschlagbiegeprüfungen.

Das System übernimmt die komplette Probenhandhabung und führt Zug- und Biegeversuche vollautomatisch durch. Die Maschinen sind nicht nur in der Smart Factory im Einsatz, sondern spielen darüber hinaus auch eine zentrale Rolle in der klassischen Produktfreigabeprüfung bei AMAG.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 20 der aktuellen B&I.

Links:

www.zwickroell.com

Blick ins automatisierte Prüflabor der Smartfactory bei AMAG Austria Metall AG. Bild: AMAG

Artikel per E-Mail versenden