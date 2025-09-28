Refurbished Siemens-Produkte bei Sparepartsnow

Siemens und die B2B-Plattform Sparepartsnow bieten künftig refurbished Siemens-Produkte über einen digitalen Marktplatz an. Zum Start geht es um ausgewählte Antriebe, Steuerungen und HMI-Panels für den europäischen Markt.

Siemens hat eine Partnerschaft mit Sparepartsnow geschlossen, um Industriekunden den Zugang zu aufgearbeiteten Automatisierungsprodukten zu erleichtern. Dabei bringt der Hersteller seine Erfahrung mit der Aufarbeitung eigener Produkte ein, während Sparepartsnow die digitale Vertriebsplattform bereitstellt.

Für Instandhalter kann das insbesondere bei der Ersatzteilbeschaffung relevant sein. Durch die Weiterverwendung gebrauchter Komponenten lassen sich Produktlebenszyklen verlängern und Geräte länger im Einsatz halten. Damit soll zugleich die Verfügbarkeit von Komponenten verbessert werden.

„Diese Partnerschaft mit Sparepartsnow unterstreicht unser Engagement, Kunden Kreislauflösungen für den Produktlebenszyklus anzubieten – ohne Abstriche bei der Qualität oder Leistung“, sagt Stefan Jäger, Head of Circular Product Services bei Siemens.

Standardisierter Aufarbeitungsprozess

Die unter „refurbished by Siemens“ angebotenen Produkte werden nach Angaben des Herstellers einem standardisierten Aufarbeitungs- und Testprozess unterzogen. Dieser umfasst je nach Bedarf Reparaturen sowie Hardware- und Software-Updates. Hinzu kommen umfassende Qualitätstests nach den Produktionsstandards und Herstellerspezifikationen von Siemens.

Erst nach erfolgreich absolvierten Funktionstests und erfüllten Qualitätsanforderungen werden die Geräte für den Verkauf freigegeben. Nach der Aufarbeitung sollen sie weiterhin ihren ursprünglichen technischen Spezifikationen und Leistungsmerkmalen entsprechen.

Links:

Hier geht es zu refurbished by Siemens.

www.sparepartsnow.de

Zunächst ist das Angebot in Europa für ein ausgewähltes Produktspektrum verfügbar. Dazu gehören Antriebe, Steuerungen und HMI-Panels. Siemens und Sparepartsnow wollen das Sortiment und die regionale Verfügbarkeit künftig erweitern. Bild: Siemens

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