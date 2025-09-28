Bilfinger stärkt Türkei-Geschäft

Der Industriedienstleister hat zum 1. April 2026 zentrale Geschäftsbereiche der türkischen Teknokon-Gruppe übernommen. Mit dem Abschluss der Transaktion baut das Unternehmen seine Präsenz in der Region aus und will die Türkei künftig als strategischen Ausgangspunkt für weiteres Wachstum in angrenzenden Märkten nutzen.

Die Wettbewerbsbehörden genehmigten die Übernahme der Einheiten Teknokon Endüstri Tesisleri İnşaat ve Montaj A.Ş. sowie Teknokon Servis ve Bakım Hizmetleri Tic. A.Ş., die gemeinsam unter dem Namen Teknokon auftreten.

Mit dem Erwerb wechseln rund 1.000 Fachkräfte zu Bilfinger. Der Geschäftsbereich erzielt einen jährlichen Umsatz im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Teknokon verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der technischen Dienstleistung für Industrieanlagen. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Instandhaltung, Turnarounds sowie Installationsarbeiten.

Das Unternehmen hat sich insbesondere in Branchen wie Öl und Gas, Energie sowie Chemie einen Namen gemacht.

Links:

www.bilfinger.com

Bilfinger sieht in der Übernahme einen wichtigen Schritt beim Ausbau seiner internationalen Aktivitäten. Ziel ist es, die Marktposition in wachstumsstarken Regionen zu stärken und das Dienstleistungsportfolio für industrielle Kunden auszubauen. Bild: Bilfinger

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