Wie sieht der Service der Zukunft aus?

von Zwick am 3. November, 2021

Gemeinsam mit dem Smart Service Center der RWTH Aachen will GMS eine Brücke zwischen Wissenschaft und Servicepraxis schlagen und offen über Lösungsansätze diskutieren. Denn: Guter Service entsteht im Team. Der Service Dialog 2021 findet am Donnerstag, dem 2. Dezember, an der RWTH Aachen statt.

Die Anforderungen an Service-Organisationen verändern sich rasant: Wer zu den Gewinnern gehören will, muss schneller sein, immer komplexere Produkte und Prozesse beherrschen, steigende Kundenerwartungen befriedigen und externe Service-Dienstleister effizient einbinden. Und das alles bei steigendem Kostendruck.

Nicht zuletzt die Energiewende verlangt den betroffenen Service-Organisationen massive Veränderungen ab. So muss etwa die Energiewirtschaft in den kommenden Jahren viele tausend E-Ladestationen und Windkraftanlagen, andere dezentrale Stromerzeuger und neue Netzarchitekturen aufbauen, warten und bei Bedarf instand setzen. Und die Installationsbranche muss unter anderem den Übergang von fossilen Energieträgern zu Heizungsanlagen schaffen, die mit erneuerbaren Energien arbeiten. Und dafür die entsprechenden Services bieten.

Dies sind nur zwei Beispiele von vielen. Denn auch alle anderen Branchen, die Serviceleistungen erbringen, haben in naher Zukunft große Umwälzungen zu meistern. Zumal angesichts immer ähnlicher werdender Produkte die begleitenden Services als Differenzierungsmerkmal weiter an Bedeutung gewinnen.

„Wir sind überzeugt davon, dass die passenden Lösungen für den Service der Zukunft nur gemeinsam im Dialog mit Menschen entstehen können, die die Herausforderungen aus ihrer Praxis kennen“, erklärt GMS Vertriebsleiter Johannes Parensen. „Deshalb suchen wir mit dieser Veranstaltung das Gespräch mit Anwendern und Verantwortlichen.“

Das Programm, gemeinsam entwickelt mit den Wissenschaftlern des Smart Service Center der RWTH Aachen, verspricht hochkarätige Informationen und nutzbringende Diskussionen

GMS Development lädt die Vertreter von Service-Organisationen zum Dialog ein. Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

